Она также поделилась своим опытом общения с врачами.

Жена украинского певца Виктора Павлика - Екатерина Репяхова - назвала причину задержки речи у 3-летнего сына Михаила.

Девушка рассказывала, что мальчику ранее поставили диагноз диспраксия, то есть неврологическое расстройство, из-за которого наблюдается нарушение произвольных движений ребенка и есть проблемы с координацией. Екатерина показывала сына многим врачам, но никто не мог установить причину возникновения этого заболевания. Однако недавно нерволог в Черновцах смог наконец прояснить ситуацию.

"Врач сказал, что у Миши задержка психоречевого развития с сенсорными нарушениями. У него есть сенсорные нарушения, он у нас не катается ни на велосипеде, ни на самокате, у него синдром неуклюжего ребенка. И Миша - перспективный ребенок, Миша будет разговаривать 100%. На МРТ она увидела некоторые моменты, которые расшифровал только один единственный врач. Мы расшифровывали МРТ 6 раз, и в Израиле, и нам не увидели... А тут врач сказал, что я переболела беременной, или ковид, или еще какая-то инфекция. То есть от того, что я переболела тогда, когда-то, бессимптомно, потому что я не помню, чтобы я болела сильно, это дало задержку", - рассказала Репяхова в своем Instagram.

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Екатерина добавила, что до этого потратила немало средств на консультации медиков, которые не принесли результата. Например, она была с сыном в израильской больнице, где за 400 долларов получила вот такое назначение от врача:

"Только Миша переступил порог, то она сразу сказала, что у нас спект. И он очень большой. Она назначила лекарства, которые, во-первых, с 13 лет и они от шизофрении или при умственной отсталости".

Поэтому Репяхова, которая показала сына уже 15 специалистам, посоветовала никогда не доверять только одному специалисту и проходить каждому свой путь.

К слову, сейчас сын Павлика посещает развивающие занятия с логопедом, занимается нейрокоррекцией и плаванием.

Напомним, ранее 3-летний сын Виктора Павлика сказал первые слова.

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