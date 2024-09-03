Девочке нужна была срочная помощь медиков.

Украинская певица Камалия рассказала о проблемах со здоровьем 10-летней дочери Мирабелли.

Оказалось, что девочка недавно попала в больницу. Причиной стало падение с электросамоката, из-за которого она получила серьезные травмы. У дочери артистки перелом руки и смещение.

"Хочу выразить безграничную благодарность врачам "Охматдета" за их профессиональную и заботливую помощь нашей дочери Мирабелли, которая, к сожалению, попала в беду - упала с электросамоката и получила серьезный перелом со смещением. Благодаря вашей оперативности, умению и большому сердцу, наша девочка уже на пути к выздоровлению", - написала Камалия в своем Instagram и показала Мирабеллу в больничной палате с гипсом.

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Также певица обратилась ко всем родителям, чьи дети пользуются электосамокатами. Она советует напоминать им о правилах поведения и безопасности на этом транспортном средстве.

"Хочу также обратиться ко всем родителям, чьи дети пользуются электросамокатами: будьте, пожалуйста, чрезвычайно внимательными! Эти устройства, хоть и кажутся безопасными, могут нести в себе серьезную угрозу здоровью. Призываю всех заботиться о безопасности своих детей, быть внимательными и всегда напоминать им об осторожности", - подчеркнула Камалия.

Напомним, ранее Камалия показала, как выглядел ее бывший Захур в молодости.

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