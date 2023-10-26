Такой бред она выдала в интервью росСМИ.

Российская певица, поддерживающая войну в Украине, Надежда Бабкина оболгала украинскую артистку Софию Ротару в интервью росСМИ. Она заявила, что украинка должна была приехать на территорию страны-агрессора, чтобы вместе с ней спеть "Червону руту".

Кроме того, Бабкина заявила, что якобы общается с Ротару, они друг друга поддерживают.

"Мы с ней созваниваемся, говорим, поддерживаем друг друга. Но на какое-то время сейчас прервали, потому что есть опасность... У нас уже был сделан номер. Но ее не пустили. Мы должны были с ней петь "Червону руту" на украинском языке. Коллектив "Русской песни" и она... Это так было круто, она была так увлечена", - выдала порцию бреда Бабкина.

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Стоит отметить, что София Ротару не комментирует полномасштабное российское вторжение, так как считает себя аполитичной. Однако она регулярно реагирует на зверства оккупантов в Украине.

Более того, она призывала чтить память погибших защитников и защитниц Украины.

Напомним, ранее сестра Софии Ротару рассказала, что певица живет в частном доме под Киевом. Вместе с ней находится ее сын - Руслан Евдокименко.

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