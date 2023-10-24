Как оказалось, певица не покидала Украину.

Сестра известной украинской певицы Софии Ротару - Аурика Ротару - раскрыла местонахождение своей родственницы. Она опровергла все слухи о том, что София Михайловна находится за границей.

РосСМИ писали, что София Ротару уехала подальше от войны в Украине. Говорили, что она может жить в США или Италии. Однако, на самом деле, все это время артистка оставалась в родной стране.

По словам Аурики, Ротару живет под Киевом, в элитном поселке Пятихатки.

Видео дня

"Соня - под Киевом, в своем доме, как всегда. Сын Руслан - с ней. Так было и раньше - они живут там все вместе, как в прошлые годы", - рассказала OBOZ.UA Аурика Ротару.

Известно, что Ротару живет в большом трехэтажном доме с панорамными окнами. На территории также есть гостевой домик и беседка. Кроме того, у нее есть огород и сад.

Напомним, ранее София Ротару неожиданно показалась на кладбище. Она пришла почтить память своего покойного супруга, который умер 21 год назад. К слову, с тех пор София Михайловна больше не выходила замуж.

Вас также могут заинтересовать новости: