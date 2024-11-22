Журналистка призналась, что инициатором в начале их романа выступала она.

Известная украинская блогерша и журналистка Рамина Эсхакзай, которая ранее показалась в объятиях своего бойфренда, впервые рассказала, как начался их роман. Интервьюер призналась, что именно она стала инициатором их первой встречи.

Уже несколько месяцев звезда сети находится в отношениях с украинским защитником. В целях безопасности Рамина не показывает своего избранника поклонникам и не раскрывает его имени, поскольку он действующий военный. Пара редко видится. Они могут встретиться во время отпусков воина, а также, когда Эсхакзай приезжает на восток, чтобы навестить любимого. Впервые о романе с военным она рассказала в апреле этого года.

По словам журналистки, их знакомство состоялось во время переписки в соцсети. Именно Рамина первой пригласила мужчину на свидание. Пара провела время на катке, а позже за прогулкой в лесу. Довольно долго мужчина приезжал в Киев на один день, чтобы встретиться с Эсхакзай, но близости между ними не было.

Наконец, сама блогерша сделала первый шаг и предложила перейти на следующий этап отношений, поцеловав бойфренда. Интервьюер признается, что сейчас она счастлива и не жалеет, что была инициатором их отношений.

"У меня был запрос, чтобы человек либо непосредственно участвовал в войне, либо интеллектуально, чтобы это не был человек, не связанный с войной. Но я боялась отношений с военным, ведь я только репортажи начала снимать. Я начала писать всем знакомым, но у каждого были свои причины отказа. А нынешнему парню написала, и мы пошли в парк, на каток. При том, что он в Донецкой области, приезжает на один день, чтобы провести время со мной и уехать обратно. Он дарил цветы, но близости не было. Я первая предложила его обнять и поцеловать. Он согласился. Я попробовала, и теперь у меня хорошие отношения", - рассказала Рамина.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай ответила на слухи, что она идет в политику и будет в Офисе Президента. Блогерша сделала заявление о своих политических амбициях

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