Сплетни о политических амбициях интервьюера распространились в прошлом месяце.

Известная украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай, которая ранее призналась, где служит ее жених, прокомментировала слухи, что она планирует идти в политику и может стать советником Офиса Президента Украины. Блогерша сделала заявление о политических амбициях в комментарии для проекта "Утро в большом городе".

По словам 32-летней журналистки, информация, которая распространяется в сети, не соответствует действительности. Рамина опровергла свою причастность к Офису Президента и подчеркнула, что никаких связей с политикой у нее нет.

"Эта информация не является правдивой. Наверное, людям надо о чем-то писать. К сожалению, у людей складывается такое впечатление, что кто-то должен кому-то принадлежать. Это не так. У меня нет никаких связей ни с Андреем Ермаком, ни с Офисом Президента", - заявила Эсхакзай.

Видео дня

Отметим, что слухи распространились после того, как один из украинских Telegram-каналов опубликовал информацию, что интервьюер в ближайшее время займет должность советника ОП.

"На место советника Офиса президента Дарьи Заривной рассматривают другого кандидата. Скорее всего, ее место займет известная журналистка Рамина Эсхакзай. Дарья перейдет на более ответственную международную работу", - говорилось в посте.

Напомним, ранее о своих политических амбициях рассказал певец Тарас Тополя. Лидер группы "Антитела" признался готов ли отказаться от музыки в пользу политики.

Вас также могут заинтересовать новости: