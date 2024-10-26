Она также рассказала об их отношениях во время войны.

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показалась с возлюбленным-военным.

Недавно она опубликовала фото в своем Instagram в объятиях бойфренда в военной форме. Рамина не показывает лицо своего избранника, но решила высказаться по поводу романтизации войны в некоторых рекламных кампаниях.

"Я люблю третью штурмовую. Я, как девушка военнослужащего, могу прокомментировать пассаж о сексуализации и романтизации войны. Война - это о потерях, холоде, голоде, не комфорте, но также о дружбе, любви и настоящих чувствах. Когда мы видимся с моим парнем в Донецкой, Харьковской, Полтавской области или в Киеве - это время, где мы планируем будущее, делимся переживаниями и чувствами, едим вкусную еду и смотрим сериалы на Netflix", - написала Эсхакзай.

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Она также отметила, что несмотря на страх и постоянную опасность, пытается с любимым наслаждаться временем вместе.

"У нас нет разграничения между военными и гражданским миром. Мы живем здесь и сейчас. Для меня уже год нет более комфортного и безопасного места, чем рядом с ним. И не важно, это 5-ти звездочный отель на Мальдивах или съемная квартира где-то в Краматорске. На войне есть жизнь. Так же, как для кого-то война - это и есть вся жизнь. К сожалению".

К слову, весной Рамина впервые призналась, что находится в отношениях с военным. Девушка отметила, что он служит на Харьковском направлении, однако имя его пока держит в тайне.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай заявила, что хочет усыновить ребенка.

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