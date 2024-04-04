Девушка немного раскрыла подробностей о своем избраннике.

В 2023 году журналистка Рамина Эсхакзай рассталась со своим бойфрендом, адвокатом Евгением Прониным. Какое-то время она говорила, что пока не готова к новым отношениям, да и у нее нет времени ходить на свидания из-за того, что у нее очень плотный график съемок, в том числе на прифронтовых территориях.

Однако сейчас стало известно, что у знаменитости появился любимый человек. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

По словами Рамины, ее избранник - военнослужащий. Показывать его она не спешит.

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"После завершения полномасштабного вторжения (она покажет избранника, - УНИАН). В рамках безопасности нельзя", - написала Рамина.

Личная жизнь Рамины Эсхакзай

Во время учёбы в институте она встречалась с сыном популярного украинского шоумена Дмитрия Коляденко - Филиппом.

Была обручена с украинским певцом Виталием Козловским. Но во время планирования свадьбы расторгла помолвку. Позже оказалось, что их отношения были фейком.

Затем она состояла в отношениях с Евгением Прониным и тоже готовилась к свадьбе. Но и эта свадьба не состоялась.

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