Егор Гордеев рассказал, какие настроения заметил у одесситов.

Ведущий "Сніданку з 1+1" Егор Гордеев оказался в эпицентре ракетной атаки по Одессе. Ночью оккупанты били по городу разными типами ракет, пострадали взрослые и дети. Спасо-Преображенский кафедральный собор Украинской православной церкви (Московский патриархат) получил колоссальные разрушения.

"Утро добрым не назовешь. Потому что вся Одесса немножко напряжена. Это вторая самая громкая ночь за последние месяцы в Одессе", - рассказал ведущий в прямом эфире.

Он пообщался с коллегами из "Сніданку", а также рассказал, как одесситы реагируют на очередной ракетный удар по городу. Люди огорчены, однако держат себя в руках. Мало того, многие отмечают, что россияне разрушили собор Московского патриархата. Некоторые даже шутят об этом.

"В Одессе черный юмор приветствуется. Как говорят: "Если Бог есть, то его уже нет, по крайней мере здесь, в Свято-Преображенском соборе", - рассказал Гордеев.

Ведущий заметил, что одесситы стараются спокойно все объяснять детям. Взрослые без лишних эмоций рассказывают, что собор разрушили россияне.

"Взрывы были такой силы, с разных сторон... Казалось, что на самом деле все вообще разрушено.... Что касается настроений. Вы знаете, это вопрос, который я постоянно себе задаю в Одессе, потому что Одесса - нетипичный город в этом смысле. Очень стоически реагируют люди, сейчас приходят в храм с детьми. Спокойно общаются. Это абсолютно уникальная и искренняя история, об общении с детьми и о проговаривании их эмоций", - отметил корреспондент.

Также ведущий показал, как выглядит разрушенный собор. Он отметил, что сейчас людям нельзя заходить внутрь. Однако даже с улицы заметно, что россияне били ракетами с двух сторон.

Ракетный удар по Одессе - что известно о новой атаке россиян

В ночь на 23 июля российские оккупанты устроили новый массированный удар по Одессе. Они выпустили 19 ракет разных типов, 9 из них сбили Силы обороны. Известно, что один человек погиб, 22 - получили ранения (взрослые и четверо детей).

Россияне разрушили Спасо-Преображенский собор. Минкульт обратится в ЮНЕСКО за защитой культурных ценностей. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ответ на очередную ракетную атаку будет, русские его почувствуют.

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