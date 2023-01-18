Создатели бренда отметили, что им стыдно, что Кучера носит их вещи.

Российский актер Оскар Кучера пришел на интервью к "иноагенту" Юрию Дудю в футболке украинского бренда Benya & Zubrik. Пользователи сети обратили внимание на этот момент, так как Кучера поддерживает преступный режим Кремля и в то же время надевает вещи украинских производителей.

Реакция создателей бренда не заставила себя долго ждать. В соцсетях они обратились к подписчикам от имени футболки с такими словами:

"Привет! Я футболка "Раневская". Мне очень стыдно, что меня когда-то купил Кучера. Я очень хочу вылинять и покрыться катышками, хотя обычно мне это не свойственно".

Позиция Оскара Кучеры по войне в Украине

Оскар Кучера мало говорит о войне в Украине, однако, по его последнему интервью Юрию Дудю, можно понять, на чьей он стороне.

Так, Оскар сказал, что поддерживает российскую армию, но не саму войну. Такое высказывание и многие другие всячески высмеивают пользователи сети.

Фрагмент разговора Кучеры и Дудя:

Кучера: Я поддерживаю нашу армию!

Дудь: Почему ты не записался добробольцем?

Кучера: Потому что я не считаю эту войну правильной!

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