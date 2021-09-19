Примадонна порадовала детей веселым праздником.

Российская звезда Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин вчера, 18 сентября, отмечали 8-летие своих детей от суррогатной матери - Лизы и Гарри.

Вечеринка была в стиле "Звездных войн". Детей развлекали аниматоры в костюмах героев этого фильма. Также они играли со световыми мечами и ели оригинальные угощения с персонажами вселенной.

Также Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали детишек праздничным большим тортом. Кроме того, Лиза и Гарри тоже поздравили своих звездных родителей с именинниками - прочли стихотворение.

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Пугачева и Галкин познакомились на съемках клипа песни Примадонны "Будь или не будь", которые проходили 20 лет назад. 23 декабря 2011 года они официально поженились. Для Пугачевой это уже пятый брак. Ранее она была замужем за цирковым артистом Миколасом Орбакасом, за кинорежиссером Александром Стефановичем, который недавно умер, за продюсером Евгением Болдиным и за певцом Филлипом Киркоровым.

Стоит отметить, что Галкин и Пугачева воспитывают 8-летних двойняшек от суррогатной матери - Лизу и Гарри, которые в этом году пошли во второй класс. Также у Примадонны есть дочь от первого брака Кристина Орбакайте.

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Автор: Диана Могилевич