Экс-супруг Пугачевой скончался из-за коронавируса.

Российская звезда Алла Пугачева отреагировала на смерть своего бывшего супруга, режиссера Александра Стефановича.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что сейчас переживает Примадонна.

"Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет. Но она не радуется", - отметил он.

Также Разин добавил, что артистка очень хороший и порядочный человек.

Напомним, в начале июля 76-летний экс-муж Пугачевой заразился коронавирусом. Сначала он старался лечить вирус дома, но его состояние ухудшалось. После этого Стефановича в срочном порядке госпитализировали. 13 июля режиссер умер.

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Автор: Диана Могилевич