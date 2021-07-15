Российская звезда Алла Пугачева отреагировала на смерть своего бывшего супруга, режиссера Александра Стефановича.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что сейчас переживает Примадонна.
"Если кто-то думает, что Пугачева рада смерти Стефановича в связи с тем, что теперь он больше не будет рассказывать на ток-шоу подробности их личной жизни, он глубоко заблуждается. Она сейчас сочувствует, она жалеет. Но она не радуется", - отметил он.
Также Разин добавил, что артистка очень хороший и порядочный человек.
Напомним, в начале июля 76-летний экс-муж Пугачевой заразился коронавирусом. Сначала он старался лечить вирус дома, но его состояние ухудшалось. После этого Стефановича в срочном порядке госпитализировали. 13 июля режиссер умер.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Умер экс-муж Пугачевой
- "На коляске, без волос": друг Анастасии Заворотнюк раскрыл правду о ее состоянии
- Гитариста группы Cinderella нашли мертвым
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram