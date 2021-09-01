Дети Аллы Борисовны пошли во второй класс.

Российский шоумен Максим Галкин опубликовал в своем инста-блоге видео, на котором видно как Алла Пугачева ведет двойняшек Лизу и Гарри на школьную линейку.

Примадонна выбрала наряд в черном цвете, наверх которого накинула белый полупрозрачный кардиган. Дополнила она такой образ черной шляпой и ботинками в тон.

Также Галкин снял на видео машины родителей, которые припаркованы возле школы. Все они тоже черного цвета. Поэтому пользователи сети начали шутить, что это не школьная линейка, приуроченная 1 сентября, а похороны авторитета.

"Судя по авто очень высокий уровень знаний", "Тачки на подбор", "По машинам похоже на похороны авторитета", "Красиво жить не запретишь", - пишут фаны в комментариях.

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Автор: Диана Могилевич