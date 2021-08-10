Клипмейкер российской певицы Аллы Пугачевой Ирина Миронова рассказала, что впервые Примадонна заявила о своих отношениях с шоуменом Максимом Галкиным в клипе "Будь или не будь".
Об этом сообщает lenta.ru.
"Я спросила у Аллы Борисовны: "Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?" Она говорит: "Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный"", - вспомнила Миронова.
Стоит отметить, что во время съемок клипа Примадонна еще была замужем за российским певцом Филиппом Киркоровым. Они развелись в 2005 году, а уже через шесть лет звезда вышла замуж за Галкина. По сегодняшний день они живут вместе и воспитывают двойняшек - Лизу и Гарри.
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