Впервые Пугачева и Галкин намекнули на свои отношения в клипе "Будь или не будь".

Клипмейкер российской певицы Аллы Пугачевой Ирина Миронова рассказала, что впервые Примадонна заявила о своих отношениях с шоуменом Максимом Галкиным в клипе "Будь или не будь".

Об этом сообщает lenta.ru.

"Я спросила у Аллы Борисовны: "Какая задача у этого проекта, что вы хотите, чтобы было? Чтобы все поверили? Чтобы что?" Она говорит: "Это должен быть равноправный союз, ничего не предполагающий, абсолютно равноправный"", - вспомнила Миронова.

Стоит отметить, что во время съемок клипа Примадонна еще была замужем за российским певцом Филиппом Киркоровым. Они развелись в 2005 году, а уже через шесть лет звезда вышла замуж за Галкина. По сегодняшний день они живут вместе и воспитывают двойняшек - Лизу и Гарри.

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Автор: Диана Могилевич