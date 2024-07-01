Пара поделилась своими эмоциями.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич и его жена Юла рассказали, как оказались в эпицентре взрыва под Киевом.

Вчера, 30 июня, россияне совершили атаку на столицу Украины. Системе ПВО удалось сбить ракету, однако обломки попали в жилой дом и на улицу. В частности, во время взрыва Анатолич был с женой и сыном в Киевской области. Все они сильно испугались взрыва. Детали написала Юла в своем Іnstagram.

"Россияне не перестают убивать мирных людей. Обычный выходной. 30 июня 2024 года. Применены 2 ракеты Р-500 ("Искандер"). Обломки упали прямо возле нас. Нил замер. Мы упали на асфальт. Шок. Ноги трясутся. Мужчину спасают на наших глазах. Не игнорируйте тревоги", - отметила жена ведущего.

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Также позже сам Анатолий написал об этом происшествии так:

"Только что буквально в 100 метрах от нас упали обломки. Возле нас ранило человека. Сложно говорить об этом. Там пытаются реанимировать человека... Скорая, полиция. Это очень страшно".

Анатолич добавил, что с его семьей все хорошо. Они уехали с того места домой и еще долго приходили в себя от увиденного.

Напомним, ранее ведущий Анатолий Анатолич признался, сколько тратит ежемесячно на семью.

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