Украинский телеведущий Анатолий Анатолич назвал сумму, которую тратит ежемесячно на обеспечение собственной семьи.
Он отметил, что больше всего средств уходит на детей, которых у него трое. В частности, старшие дочери Алиса и Лолита учатся в частных школах, а младший сын Нил ходит в негосударственный садик. Поэтому получается довольно кругленькая сумма расходов на всех членов семьи.
"Основные расходы - это дети. Ежемесячно примерно 110 тысяч гривень. Дополнительно логистика и они едят много, надо одеть... Скажем так, у меня семья из пяти человек и на все уходит примерно в пределах пяти тысяч долларов", - рассказал Анатолич в интервью блогерше Ангелине Пичик.
Также мужчина добавил, что жизнь в столице и цены в магазине достаточно приемлемые. Поэтому он не видит причин для жалоб и верит, что деньги не должны долго задерживаться в кошельке и приносить пользу.
"Цены в Киеве могли быть и хуже, поэтому не стоит жаловаться. Деньги должны крутиться - тебе пришли деньги и ты их тут же потратил и поддержал того, кого надо", - добавил телеведущий.
Напомним, ранее 15-летний сын Потапа рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.