Мужчина назвал сумму, которая идет на нужды детей.

Украинский телеведущий Анатолий Анатолич назвал сумму, которую тратит ежемесячно на обеспечение собственной семьи.

Он отметил, что больше всего средств уходит на детей, которых у него трое. В частности, старшие дочери Алиса и Лолита учатся в частных школах, а младший сын Нил ходит в негосударственный садик. Поэтому получается довольно кругленькая сумма расходов на всех членов семьи.

"Основные расходы - это дети. Ежемесячно примерно 110 тысяч гривень. Дополнительно логистика и они едят много, надо одеть... Скажем так, у меня семья из пяти человек и на все уходит примерно в пределах пяти тысяч долларов", - рассказал Анатолич в интервью блогерше Ангелине Пичик.

Также мужчина добавил, что жизнь в столице и цены в магазине достаточно приемлемые. Поэтому он не видит причин для жалоб и верит, что деньги не должны долго задерживаться в кошельке и приносить пользу.

"Цены в Киеве могли быть и хуже, поэтому не стоит жаловаться. Деньги должны крутиться - тебе пришли деньги и ты их тут же потратил и поддержал того, кого надо", - добавил телеведущий.

Напомним, ранее 15-летний сын Потапа рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

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