Певица не прекращает эксперименты.

Украинская певица Оля Полякова продолжает экспериментировать с внешностью. На этот раз исполнительница примерила желтый парик с ярко голубыми линзами.

Фото нового образа певица опубликовала в своем Instagram.

Напомним, накануне Полякова показалась в образе знойной брюнетки и вызвала споры в сети.

"Брюнетка или блондинка?" – поинтересовалась она в подписи к подборке новых фото.

Читайте также"Кто сказал, что учитель это легкая работа": Полякова показала, как ее младшая дочь делает уроки (видео)Подписчики в комментариях не узнали Полякову, массово приняв ее за другую украинскую певицу Надю Дорофееву: "Сначала подумала, что Дорофеева. Очень красивый образ", "Думала, это Дорофеева", "Увидела первое фото и была уверена, что это Надежда Дорофеева", "Думала, Дорофеева".

Другие поклонники оценили новый образ своего кумира с восторгом: "Хоть блондинка, хоть брюнетка, Олечка, ты прекрасна в любом образе и цвете!" "Нереально классное лицо. Ну, лет 20, не больше", "Барби отдыхает и нервно курит в сторонке".

Напомним, на днях Оля Полякова призналась, что всегда фотошопит свои фотографии и использует фильтры: "Я должна быть в кадре идеальной. Никогда не выйду без фильтра в эфир".

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Автор: Виолетта Орлова