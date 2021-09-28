Певица предстала на шоу "Маска" в новым цветом волос.

Украинская певица Оля Полякова, которая является детективом на шоу "Маска", предстала в новом образе.

Так, ради проекта звезда или перекрасилась в брюнетку, или просто надела парик. Также она надела черный костюм с металлическими вставками. Полякова нанесла на лицо уже привычный макияж в виде стрелок и красной помады.

"Как мне быть брюнеткой?", - поинтересовалась певица у поклонников.

"Оля, вам идет любой образ, но блондинкой лучше", "Блонд подходит больше", "Вы же суперблондинка", "Красиво, но блонд лучше", - пишут поклонники.

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Впервые громко о себе Полякова заявила в 2013 году с хитом "Шлепки". Клип на эту песню разрабатывал Потап. Следом за этим она представила ещё одну работу - "Люли", которую на YouTube посмотрело более 6 млн человек. Затем певица выпустила еще несколько хитов - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!" 1 февраля 2019 года вышел мини-альбом "Королева ночи". 18 ноября того же года певица представила песню и видеоклип "Эй, секундочку". 21 августа 2020 года исполнительница выпустила композицию "Белый танец".

Известно, что Оля Полякова в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым. Они воспитывают двоих дочерей - Марию и Алису.

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Автор: Диана Могилевич