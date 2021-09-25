Певица призналась, что долго не рассказывала об этом своей матери, и она не замечала у нее синяки.

Известная украинская певица Оля Полякова вспомнила о своем бывшем молодом человеке, который ее избивал.

О нем она рассказала в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", запись которого опубликована на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.

"Когда мне было 16 лет, у меня был парень, который меня бил, и мама об этом не знала целый год. При том, что я ходила в синяках постоянно. Я их замазывала тональным кремом", – отметила певица.

На вопрос, почему она не рассказывала о происходящем матери, Полякова сначала сказала: "Не знаю", а потом добавила: "Потому что она бы мне сказала: "Брось его", а я же себе придумала… я так понимаю, что это были созависимые отношения. И когда я ей рассказала, она меня сразу увезла".

Читайте также"Чуть не задохнулись, страшная интоксикация": популярная певица жестко "разнесла" украинские самолетыКроме того, Оля Полякова рассказала о вредных привычках старшей дочери Маши, а также высказалась о российском рэпере Моргенштерне.

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Автор: Виолетта Орлова