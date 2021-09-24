Украинская певица Оля Полякова откровенно рассказала о вредных привычках своей старшей дочки Маши.
Несколько признаний по этому поводу артистка сделала в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", запись которого опубликована на YouTube-канале украинской ведущей Маши Ефросининой.
"Моя Маша любит прибухнуть, любит белое винишко… Вот когда мы где-то на выезде, она просит у меня, и я всегда ей полбокальчика наливаю", – рассказала Полякова.
При этом она не раз назвала дочку "козой", говоря о том, что она курит:
Читайте такжеочь Оли Поляковой дала первый рок-концерт и озадачила матерной песней"Я не знаю, каким образом сделать так, чтобы эта коза не курила. Я не знаю и уверена, что никто не знает".
Вместе с тем певица отметила, что Маша у нее самостоятельная девушка, которая может за себя постоять, а также принимает себя такой, какой она есть:
"В отличие от меня она не фотошопит фотографии, она "выходит" без фильтров... Многие подростки не могут этого делать. И я тоже грешу этим – я должна быть в кадре идеальной, никогда не выйду без фильтра в эфир. Она это делает. И моя задача оберегать это ее принятие себя".
Ранее Оля Полякова раскрыла подробности интимной жизни с мужем и рассказала, как однажды довела свою дочь до слез.
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