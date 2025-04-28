'Что за дерьмо': Горовая назвала песню Потапа и Насти, которая ей никогда не нравилась

Продюсер высказала свое мнение относительно песни "Не пара".

Продюсер Ирина Горовая назвала песню Потапа и Насти, которая ей никогда не нравилась. По ее словам, она не думала, что этот трек станет хитом и будет популярным долгие годы.

Речь идет о песни "Не пара", которая стала визитной карточкой экс-дуэта.

"Например, первый трек Потапа и Насти. Я думаю: "Боже, что за дерьмо. Боже, нет!" Но вселенная показала, что это то, что залетает в ухо и не вылетает. Потому что я слушала иностранную музыку, и мне ничто не нравилось ни украинское, ни российское", — объяснила продюсер в программе "В чем вызов?".

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Она добавила, что с тех пор поняла, что иногда нужно полагаться на интуицию артиста, а сама она может быть необъективной из-за личных предпочтений.

Интересно, что песня и клип "Не пара" вышли еще 15 лет назад. За все это время клип набрал 51 миллион просмотров на YouTube.

Спустя 10 лет существования дуэт "Потап и Настя" распался. Сейчас Потап выступает под сценическим именем Славик Балаган, а также в группе "Мозги", а Каменских ушла в сольное плаванье.

Напомним, ранее Потап на фоне слухов о разводе показался с Настей Каменских.

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