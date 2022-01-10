Певица решила не выезжать из страны на отдых.

Украинская певица Оля Полякова показала, как отдыхает в загородном доме после новогодних праздников.

Несколько видео с отдыха исполнительница опубликована в Instagram-сторис.

"Доброе утро! Так, я смотрю видео наших всех прекрасных селебритис с островов, и они постят такие красивые виды. А у нас-то тут не хуже! Не хуже… Вот так это прекрасно, как это чудесно", – похвасталась она на записи заснеженным двором за окном и зажженным камином в просторной комнате.

Судя по всему, Полякова решила не уезжать из страны на отдых, а выехала за Киев в свою роскошную дачу.

Читайте также"Люблю тебя": 16-летняя дочь Поляковой показала страстное фото с любимымРанее сообщалось, как Юрий Горбунов поделился видео из отпуска с Катей Осадчей на солнечном пляже за границей. Выяснилось, что супруги отдыхали в Таиланде.

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