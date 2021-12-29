Артист рассказал о самой смешной и одновременно страшной ситуации на съемках фильма "Звезды по обмену".

Украинский артист Дзидзьо (настоящее имя – Михаил Хома) рассказал о работе с певицей Олей Поляковой на съемках комедии "Звезды по обмену".

О том, было ли ему легко находиться на съемочной площадке вместе с украинской суперблондинкой, Хома поделился в интервью "24 каналу".

"Оля очень хороший человек. Мне с ней максимально комфортно работать, я ее понимаю, и в кадре, и вне кадра, – отметил Дзидзьо. – Потому для меня никакой сложности не было. Он тот человек, который умеет работать, уважает труд людей вокруг. Иногда, когда она эмоционально себя проявляет, это наоборот зажигает. Она такая, как она есть, никем другим не пытается казаться, и это очень хорошо".

Кроме того, артист рассказал о самой смешной и одновременно страшной ситуации на съемках:

Читайте также"Худая и нервная": Оля Полякова сильно похудела из-за жесткого графика (фото)"Самое смешное для меня, когда я испугался очень серьезно. Я приехал на съемки своей сцены чуть позже, потому что у меня не было съемок с утра. Оля уже снялась, и как раз был обеденный перерыв. Я пошел на кейтеринг, мне дают порцию картофеля, иду есть, все едят. И тут Оля заходит, утомленная после съемки, потому что она с самого утра в этот день на съемочной площадке. И кричит: "Как нет картофеля? Я хотела этого картофеля, как никто сегодня, себе уже представляла, как я его буду есть!" А я в тот момент подносил картошку ко рту, и мне стало страшно, потому что оказывается, мне отдали последнюю порцию. Думаю, есть или нет, или Оли отдать. Это было страшно и вместе с тем очень смешно".

Ранее сообщалось, как Дзидзьо стал жертвой мошенников и лишился крупной суммы денег.

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