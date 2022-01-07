Шоумен опубликовал в соцсети забавное видео с "неожиданной трансформацией".

Украинский шоумен Юрий Горбунов вместе с супругой телеведущей Катериной Осадчей находится в отпуске.

В своем Instagram артист поделился забавным видео, на котором он сначала предстает в футболке и брюках дома, а потом танцует на солнечном побережье в одних шортах и с коктейлем в руках.

"Трансформация, отпуск, зимние каникулы", – подписал шоумен ролик.

Подписчики по-разному отреагировали на запись. Одни пользователи желают хорошо отдохнуть, другие – отправляют его в спортзал или же пишут о деньгах:

Читайте также"Вся в маму": Ани Лорак очаровала фанов выступлением с дочкой Софией"Вам с этим фокусом нужно на "Україна має талант!", "Юра, иди в спортзал!", "Хорошего отдыха, счастливого Рождества, а люди всегда были завистливы, не обращайте внимания", "И мне бы такую трансформацию", "Разве можно так над людьми? Жестоко!", "Как это вы так делаете?", "Юрий, вы – прекрасны! Я ощутила вкус кокосовой водички!", "Нам так не жить", "Хорошо, когда много денег", "Супер", "И я так хочу", "Яркая и неожиданная трансформация, круто вам отдохнуть".

Ранее сообщалось, как Горбунов заинтриговал поклонников новым снимком с Осадчей и загадочной подписью к нему.

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