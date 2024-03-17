Он объяснил причину своего решения в сети.

Муж блогера-миллионницы Татьяны Пренткович - Андрей Гонковский - сообщил о переезде после скандала с выездом на Мальдивы под видом волонтера во время войны.

Об этом Андрей написал в своем Instagram и отметил, что это решение было сложным. Год назад Андрей даже не задумывался жить в другой стране, но начало 2024 года изменило его планы.

"Но вы все видели. Я уверен, что моя аудитория видела и понимала, как из моей поездки сделали событие всеукраинского масштаба... И на самом деле на это все было бы безразлично, если бы это не трасформировалось в очень конкретные угрозы моей семье. Официальный ответ полиции: "Это текстовые угрозы, мы свяжемся с авторами, но, если будут звонки или личные обращения - тогда будем открывать уголовное дело", - написал блогер.

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Поэтому ради безопасности семьи, он решил переехать с женой и детьми.

"Пожалуй одно из самых тяжелых решений в моей жизни. Но когда на меня с обеих сторон легли сыновья Иван и Адам, и я задумался, что только от моего решения зависит будут ли они находиться в опасности или в безопасности... Я понял, что на данный момент это правильное решение. Не знаю, на какое время, но пока что так", - добавил мужчина.

Однако, где именно дальше планирует жить Андрей с семьей - он не написал.

К слову, в начале года Андрей Гонковский выехал за границу как волонтер. Блогер должен был отправиться в Польшу на благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах со своей семьей. Соответствующие кадры попали в сеть, после чего его захейтили. Позже он писал, что получает угрозы от неизвестных.

Напомним, ранее Татьяна Пренткович ответила на хейт относительно отдыха мужа на Мальдивах.

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