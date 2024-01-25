Женщина не видит в этом ничего плохого.

Блогер-миллионница Таня Пренткович ответила на скандал с выездом своего возлюбленного Андрея Гонковского как волонтера на отдых с ней на Мальдивы. Переписку, в которой женщина объясняет ситуацию, выложила ее подписчица Валерия. В ней блогерша откровенно возмущена реакцией общества.

"Вы так пишете, будто забыли все хорошо, что мы сделали. Все ездят, но публичным людям нельзя. Вы знаете о каких масштабах я говорю. Очень много людей. На границе мужчины-украинцы в каждой машине", - ответила Таня.

По словам блогерши, Андрей не нарушал никаких законов, ведь имел документы, которые подтверждали его волонтерскую деятельность.

Видео дня

"Его бы не выпустили за границу, если бы он не сделал столько добрых дел. Вы знаете, что выезд сейчас сложный, и все документы о купленных авто, автобусах и т.д. из собственных денег позволяют пересекать границу, потому что это и называется волонтер", - добавила Пренткович.

В переписке Таня также подчеркнула, что пока мужчина был в Варшаве, то всех все устраивало и не вызывало вопросов. Поэтому любые упреки, что он "прикрывался волонтерством" она отрицает.

"Да не прикрывались ничем. Мы ничего не украли, через границу не бежали по лесу, ведем честный бизнес, помогаем много. Я летела сама, муж на законных основаниях пересек границу", - подчеркнула блогерша.

Однако на своей странице блогерша официально не комментирует эту ситуация.

Напомним, муж Тани - Андрей Гонковский - уехал за границу как волонтер. Он должен был отправиться в Польшу на благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах со своей семьей. Соответствующие кадры попали в сеть. Подписчики Пренткович говорят, что она удаляет их гневные комментарии и блокирует вопросы о муже.

Вас также могут заинтересовать новости: