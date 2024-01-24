Блогерша-миллионница Таня Пренткович сейчас вместе с маленьким сыном и подругой Алиной Френдий отдыхает на Мальдивах. Вместе с ним развлекается и супруг Тани - Андрей Гонковский.
Как сообщает "Таблоид", Гонковский выехал за границу как волонтер. Он должен был отправиться в Польшу на благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах со своей семьей.
В сети отметили, что в кадре однозначно спиной к камере сидит Татьяна. В таким же платье она публиковала фото на днях.
"Ми должны это предоставить огласке, потому что такие поступки будут вызывать подозрения и к настоящим людям, которые работают на благо нашей страны. Во время войны это большое преступление прикрываться помощью для фронта, чтобы погреть свою ср*ку", - пишут в сети.
Также подписчики Пренткович говорят, что она удаляет их гневные комментарии и блокирует за вопросы о муже.
Кроме того, издание "Таблоид" уже обратилось за комментарием к Пренткович, однако ни она, ни ее супруг не комментируют пока данную ситуацию.
Напомним, ранее Ксению Мишину захейтили за отдых на Бали.