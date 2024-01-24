Блогерша пока не прокомментировала данную ситуацию.

Блогерша-миллионница Таня Пренткович сейчас вместе с маленьким сыном и подругой Алиной Френдий отдыхает на Мальдивах. Вместе с ним развлекается и супруг Тани - Андрей Гонковский.

Как сообщает "Таблоид", Гонковский выехал за границу как волонтер. Он должен был отправиться в Польшу на благотворительное мероприятие, но оказался на Мальдивах со своей семьей.

В сети отметили, что в кадре однозначно спиной к камере сидит Татьяна. В таким же платье она публиковала фото на днях.

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"Ми должны это предоставить огласке, потому что такие поступки будут вызывать подозрения и к настоящим людям, которые работают на благо нашей страны. Во время войны это большое преступление прикрываться помощью для фронта, чтобы погреть свою ср*ку", - пишут в сети.

Также подписчики Пренткович говорят, что она удаляет их гневные комментарии и блокирует за вопросы о муже.

Кроме того, издание "Таблоид" уже обратилось за комментарием к Пренткович, однако ни она, ни ее супруг не комментируют пока данную ситуацию.

Напомним, ранее Ксению Мишину захейтили за отдых на Бали.

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