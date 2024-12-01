Светская львица нежно обратилась к мужу.

Пэрис Хилтон, известная американская светская львица, бизнесвумен и диджей, отпраздновала 5-ю годовщину знакомства со своим мужем, венчурным капиталистом Картером Реумом. По этому случаю она опубликовала серию романтических фотографий и трогательное поздравление в своем Instagram.

"С момента, когда ты вошел в мою жизнь, все изменилось к лучшему. Ты наполнил мои дни счастьем, мое сердце любовью, а мою жизнь бесконечными приключениями", - написала Пэрис, обращаясь к Картеру.

На фотографиях, которыми поделилась Хилтон, пара наслаждается совместными моментами на фоне живописных пейзажей, нежных закатов и роскошных интерьеров. Они выглядят счастливыми и влюбленными, демонстрируя крепкую связь и взаимную поддержку.

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"Картер, ты мое безопасное место, мой самый большой поклонник и моя любовь навсегда", - продолжила Пэрис в своем посте, подчеркивая важность их отношений.

Пэрис Хилтон и Картер Реум познакомились в 2019 году и начали встречаться. В феврале 2021 года Картер сделал Пэрис предложение на частном острове, а в ноябре того же года они поженились . В январе 2023 года у пары родился сын Феникс Беррон Хилтон Реум.

История любви Пэрис и Картера является ярким примером того, как две успешные и независимые личности могут найти счастье и гармонию в отношениях. Они поддерживают друг друга во всех начинаниях, вместе преодолевают трудности и наслаждаются каждым мгновением совместной жизни.

Напомним, Пэрис организовала глобальный праздник для дочери.

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