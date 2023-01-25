Еще вчера светская львица публиковала эффектные фото с вечеринки, а теперь она показала трогательный снимок с младенцем.

41-летняя Пэрис Хилтон впервые стала мамой. Светская львица поделилась радостной новостью в Instagram. Звезда опубликовала фото с ручкой младенца, но пол и имя ребенка не раскрыла.

По информации издания People, Хилтон не рожала малыша. Она воспользовалась услугами суррогатной матери. В декабре 2021 года (после свадьбы с Картером Реумом) Хилтон не скрывала, что хочет стать мамой, и может готовиться к ЭКО. Однако тогда многие подумали, что светская львица не будет нанимать сурмаму, а сделает ЭКО себе.

А сегодня, 25 января, Хилтон удивила всех своих фанатов новостью о том, что стала мамой. Светская львица написала, что уже любит своего малыша "без лишних слов".

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"Я всегда мечтала стать матерью, и я так счастлива, что мы с Картером нашли друг друга. Мы так рады создавать нашу семью вместе, и наши сердца разрываются от любви к нашему малышу", - прокомментировала новость о своем первенце Хилтон в комментарии для People.

Поклонники пришли в восторг. Еще вчера Хилтон публиковала снимки с ди-джей сета, который она проводила в одном из Hilton Hotels - отеле из сети своей семьи. А теперь она стала мамой и показала, что может быть нежной и "домашней".

Напомним, Пэрис Хилтон вышла замуж за Картера Реума в ноябре 2021 года. До этого они были знакомы около 15 лет.

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