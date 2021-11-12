Пэрис вышла замуж за своего любимого, бизнесмена Картера Реума.

Светская львица 40-летняя Пэрис Хилтон поделилась с поклонниками радостным известием - она впервые вышла замуж.

Пэрис вышла замуж за своего любимого, бизнесмена Картера Реума. Об этом знаменитость рассказала на странице в Instagram. Новоиспеченная супруга разместила в фотоблоге один снимок с торжественного события.

На снимке Хилтон изображена в роскошном платье и фате, которой прикрывает лицо. "Моя вечность начинается сегодня", - подписала фото Пэрис Хилтон.

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Больше фото с праздника Пэрис не выложила, поскольку весь эксклюзив покажут в реалити-шоу Paris in Love. О самой церемонии известно, что она прошла в частном имении в Лос-Анджелесе. Празднование продлится три дня. Среди приглашенных гостей была замечена лучшая подруга Хилтон, светская львица Ким Кардашян, передает ТСН.

Пэрис Хилтон и Картер Реум

Пэрис Хилтон и Картер Реум знакомы уже 15 лет, однако отношения между ними начались год назад. В феврале этого года парень сделал предложение звезде.

До этого, в период с 2012 по 2014 год девушка встречалась с испанской моделью, Ривером Вийпери, а с 2015 по 2016 год ― с бизнесменом Томасом Гроссом.

В январе 2018 года актер Крис Зилка сделал предложение Хилтон и подарил ей кольцо стоимостью $2 млн во время отпуска в Аспене, после года знакомства. Они расторгли помолвку в ноябре 2018 года.

Кто такая Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтонамериканская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер. Она - бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса - сети отелей Hilton Hotels. Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь" и скандальная светская жизнь, из-за которой в СМИ она преподносится в первую очередь как "светская львица".

Автор: Виолетта Орлова