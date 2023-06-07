Мужчина получил многочисленные травмы, он перенес несколько операций.

Мужчина, пострадавший во время "пьяного" ДТП с Остапом Ступкой, рассказал, что тот его "обманул". Водитель машины, в которую врезался актер, ждал материальной помощи.

На момент аварий мужчина находился в своем припаркованном авто. В него врезался Ступка. После этого мужчина по имени Ярослав попал в реанимацию, несколько суток он находился без сознания.

"Меня вытащили из авто, я очнулся через три дня в больнице. Я был в реанимации. У меня травма правой стопы, пять переломов. Мне туда закрутили шурупы, пластину поставили. Стопа пострадала. Черепно-мозговая травма, тяжелое кровоизлияние в голову было. В животе было кровоизлияние, полтора литра потеря крови была, органы некоторые немного полопались, но все на месте остались", - рассказал в комментарии для ТСН пострадавший.

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По его словам, во время первого заседания, которое состоялось 6 апреля, Ступка обещал, что поможет пострадавшему с лечением. Впрочем, мужчина не получил полной компенсации от актера.

"Ступку я увидел на 6-7 день моего пребывания в больнице. За все время он у меня был три раза. На две минуты максимум он забегал. Некоторые средства он мне вернул. Но если бы я на него рассчитывал, я был бы с пустыми карманами. Я заплатил за операцию, во время которой мне вставляли шурупы титановые. Сумма была 18 тысяч, позже он мне их отдал. Еще несколько раз он мне некоторые препараты покупал, это до двух тысяч гривень. Больше он ничего не покупал. А у меня еще будет одна операция. Во всех, которые я проходил после больницы, процедурах, он не принимал никакого участия. Дальнейшим лечением после больницы он не интересовался", - отметил мужчина.

Кроме этого, как утверждает пострадавший, Ступка обещал, что заплатит за ремонт поврежденной машины. Впрочем, пока мужчина этото так и не дождался.

"Он хотел вернуть мне деньги за автомобиль. Он мне их "возвраща" дважды, но так и не вернул. Это должно было состояться под расписку, что я забираю средства за автомобиль, то есть чтобы претензий по автомобилю в суде от меня не будет. Получилось так, что он возвращал-возвращал, а потом прекратил возвращать", - утверждает Ярослав.

Сейчас потерпевший ждет суда. Он хочет решить все вопросы во время заседаний. Надеется ли мужчина на полное возмещение убытков - неизвестно.

"Пьяное" ДТП со Ступкой - что известно об аварии

4 апреле известный актер Остап Ступка попал в ДТП. По информации СМИ, он был пьян. Актер врезался в припаркованную машину. На момент аварии в ней находился водитель, который получил немало травм. Мужчину госпитализировали.

Уже через два дня суд отправил Ступку на ночной домашний арест. Во время заседания актер говорил, что осознал свою вину и раскаялся. Также он называл ДТП "фатумом". Сегодня стало известно, что Ступке продлили ночной домашний арест еще на один месяц.

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