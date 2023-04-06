Актера отправили под ночной домашний арест на два месяца. Расследование продолжается.

В четверг, 6 апреля, в ходе судебного заседания по делу о ДТП с участием актера Остапа Ступки стало известно, что знаменитость отправили под ночной домашний арест. Такую меру пресечения ему избрали минимум на 2 месяца, сообщает "Суспільне".

Согласно постановлению суда, Ступка-старший в период до 5 июня 2023 года включительно не может покидать дом с 22:00 до 06:00.

Вот как актер прокомментировал случившееся на заседании:

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"То, что случилось, это, конечно, какой-то фатум. Я не знаю, как это назвать. Со своей стороны я обязуюсь оказывать всяческую помощь потерпевшему: что касается выздоровления, лечения и последующей его жизни. Поэтому я бы хотел извиниться".

ДТП с Остапом Ступкой: детали

Авария произошла 4 апреля в Голосеевском районе столицы. Подозреваемый врезался в легковушку, в которой на тот момент находился мужчина 1984 года рождения.

Остап Ступка отделался испугом, а вот мужчина, находившийся во втором автомобиле, пострадал. Его госпитализировали. Сейчас, по данным полиции, он находится в больнице с травмами разной степени тяжести.

Отметим, что ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 286-1 УКУ. Санкция статьи предусматривает до трех лет за решеткой с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Ранее УНИАН писал, что украинский актер и боец ВСУ Павел Алдошин также попал в ДТП.

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