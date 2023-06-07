Актер пробудет под ночным домашним арестом до 5 июля.

Суд продлил ночной домашний арест актеру Остапу Ступке. В апреле этого года он попал в "пьяное" ДТП с потерпевшим.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, соответствующее решение принял следственный судья Шевченковского райсуда столицы. Мера пресечения продлена до 5 июля - на время досудебного расследования.

Известно, что Ступке запрещено в это время отлучаться с места жительства без разрешения правоохранителей. Исключение представляет опасность во время воздушной тревоги.

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Сам Ступка информацию о продлении ночного домашнего ареста не комментировал. Что он думает о решении суда - остается загадкой.

Остап Ступка попал в "пьяное" ДТП - что известно

Как сообщал УНИАН, по данным правоохранителей, 4 апреля Ступка попал в аварию. Он был пьян и въехал в другое авто. Водителя, который находился в этой машине, госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Впоследствии суд отправил актера под ночной домашний арест. Ограничительная мера действовала два месяца. На заседании Ступка назвал аварию "фатумом", раскаялся и извинился.

После этого в театре Франко ответили, уволят ли Ступку после "пьяного" ДТП. Известно, что за содеянное Ступке грозит лишение свободы на срок до трех лет, а также запрет управлять автомобилем в течение следующих пяти лет.

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