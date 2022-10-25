Он заявил, что певица помогает Украине и поддерживает родину с 24 февраля.

Недавно украинская певица Вера Брежнева выпустила песню "Вишиванка" на родном языке, но в сети ей припомнили слова двухлетней давности о том, что она - не украинская певица. Фолловеры такое поведение Брежневой назвали "мастер-классом по переобуванию" и раскритиковали ее.

Ведущий Слава Демин решил не мириться с этим и защитил свою подругу, которая, по его словам, с первых дней полномасштабного вторжения поддерживает Украину и помогает ей.

В рамках программы "СлаваПРО" он добавил, что неоднократно говорил Брежневой, что о помощи Украине нужно рассказывать в социальных сетях, но та отказывается это делать, так как "не хочет понтоваться".

"Единственное, на чем я постоянно акцентирую Вере, - об этом нужно говорить. Но есть такие артисты, которые не любят понтоваться своими поступками. Просто тихонько делают, что считают нужным, а потом, кстати, за это получают незаслуженный хейт", - сказал Демин.

Вера Брежнева: позиция по войне

Певица в начале полномастабной войны уехала из России в Польшу, где занималась волонтерством. Она публикует в своих соцсетях кадры войны на родине и рассказывает о зверствах оккупантов.

Позже ее менеджер заявила, что Брежнева разорвала все связи с РФ, но на днях росСМИ опровергли эту информацию. Они пишут о том, что Брежнева продолжает зарабатывать в России, а летом приезжала в Москву, чтобы проверить, как там обстоят дела.

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