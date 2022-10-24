По данным разных источников, Брежнева не прекратила сотрудничество с РФ.

Украинская певица Вера Брежнева, осудившая войну в родной стране, продолжает зарабатывать деньги на территории России.

Российские СМИ распространяют информацию о том, что певица не закрыла свой бизнес в стране-агрессоре, а летом и вовсе прилетала в Москву, чтобы проверить, как там обстоят дела.

При этом известно, что в начале полномасштабной войны она уехала в Польшу, где помогала украинским беженцам. Более того, в СМИ распространялись слухи и о разводе Брежневой и Меладзе из-за разных политических взглядов. К слову, ее супруг молчит о войне в Украине.

Видео дня

Стоит отметить, что менеджер Брежневой говорила о том, что знаменитость расторгла все связи с РФ и не планирует туда возвращаться.

Вера Брежнева: чем она занимается

С начала полномасштабного российского вторжения Вера Брежнева уехала в Польшу помогать беженцам. Она активно публиковала в своих соцсетях новости из Украины и рассказывала правду о зверствах оккупантов.

Позже она выпустила первую украиноязычную песню "Вишиванка", но украинцы припомнили звезде, что еще два года назад она не считала себя украинской певицей, говоря о том, что ее карьера в "ВИА Гре" началась в России.

Вас также могут заинтересовать новости: