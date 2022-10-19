Ранее звезда говорила, что гастролировала по СНГ и всему миру и ни в одном украинском шоу не участвовала.

Украинская певица Вера Брежнева быстро "переобулась" после полномасштабного вторжения Росси в Украину. Еще два года назад она говорила, что не является украинской певицей, так как не участвовала ни в одной нашей программе и у нее не было песен на родном языке.

"Я никогда не была украинской певицей, потому что я не участвовала ни в одной "Песне года", ни в каких шоу. Сама Украина меня не воспринимала. Еще считается, что для того чтобы быть украинской певицей, нужно иметь песни на украинском языке, а у меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. Я гастролировала по всему СНГ, по всему миру", - сказала Брежнева в одном из интервью два года назад.

Но после 24 февраля она уехала в Польшу, где занимается волонтерством, а сейчас и вовсе перепела известную украинскую песню "Вишиванка". Но украинцы припомнили Брежневой, что она говорила ранее.

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Напомним, ранее Брежнева окончательно разорвала связи с РФ и выписалась из квартиры в Подмосковье.

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