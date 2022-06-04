Артистка после 24 февраля выехала из РФ и начала волонтерить для Украины.

Певица родом из Каменского Днепропетровской области Вера Брежнева открыто поддержала Украину после полномасштабного вторжения РФ. Сначала она волонтерила в Италии, а затем в Польше. Звезда собственноручно собирает и грузит гуманитарную помощь для пострадавших от вторжения граждан.

Как сообщают росСМИ, жена Константина Меладзе разорвала все контракты со своими работодателями из России. PR-менеджер певицы Анастасия Драпеко рассказала журналистам, что она больше не сотрудничает с Брежневой.

"Нет, не работаю с Верой Брежневой. Брежневой больше нет в России, она сюда не вернется", - сказала Анастасия.

Однако ее супруг Константин Меладзе за более чем три месяца так и не озвучил свою позицию.

Напомним, по данным СМИ, Брежнева и Меладзе на грани развода из-за войны в Украине. Супруги якобы расходятся в политических взглядах.

Также УНИАН сообщал, что на третьем месяце войны Вера Брежнева перешла на украинский язык.

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