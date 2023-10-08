Скоропостижно скончалась легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Об этом сообщила ее дочь Антонина Матвиенко.

"Мама умерла..." - написала она в Instagram.

Причины смерти матери певица не раскрыла. Свой пост она разместила сегодня, 8 октября. Также Матвиенко показала фото легендарной певицы.

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О смерти Матвиенко высказался и ее зять Арсен Мирзоян. Он написал о певице на своей странице в Facebook:

"Невыразимая потеря ... Царство небесное".

В комментариях под постами пользователи пишут, что новость о смерти Нины Матвиенко очень сильно их расстроила. Юзеры поддерживают дочь певицы и отмечают:

"Боже, мои искренние соболезнования"

"Искренние соболезнования всей семье! Госпожа Нина после себя оставила сокровища нации! Спасибо ей за это! Безграничная печаль и сожаление"

"Боже! Как это? Такой цветущий был и светлый человек"

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