Скоропостижно скончалась легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Об этом сообщила ее дочь Антонина Матвиенко.
"Мама умерла..." - написала она в Instagram.
Причины смерти матери певица не раскрыла. Свой пост она разместила сегодня, 8 октября. Также Матвиенко показала фото легендарной певицы.
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О смерти Матвиенко высказался и ее зять Арсен Мирзоян. Он написал о певице на своей странице в Facebook:
"Невыразимая потеря ... Царство небесное".
В комментариях под постами пользователи пишут, что новость о смерти Нины Матвиенко очень сильно их расстроила. Юзеры поддерживают дочь певицы и отмечают:
- "Боже, мои искренние соболезнования"
- "Искренние соболезнования всей семье! Госпожа Нина после себя оставила сокровища нации! Спасибо ей за это! Безграничная печаль и сожаление"
- "Боже! Как это? Такой цветущий был и светлый человек"
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