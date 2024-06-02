Артистка рассказала о талантах невестки и внуков.

Народная артистка Украины Алла Кудлай откровенно рассказала, где находятся ее внуки и сын с женой во время полномасштабного вторжения. Певица ответила, когда в последний раз видела родных.

Исполнительница призналась, что ее сын Максим проживает в столице Украины. Она, как и мужчина, решили оставаться в Киеве после начала полномасштабного вторжения. Однако невестка с детьми выехали за границу, в Великобританию, из-за постоянной опасности на родине.

Как поделилась Кудлай, ее невестка - певица Марта Спиженко - часто поет и вместе с детьми участвует в иностранных музыкальных конкурсах. По словам Аллы, родные приезжают в Украину раз в две недели.

"Это болезненная тема. Они уехали в Англию и там остались. С начала войны они приезжали только раз в две недели. Очень скучаю по своим внукам, четырехлетнему Андрюше и Уляшке, которой 10 лет будет вот. И конечно, по своей невестке Марте Спиженко, моей красавице и поющим соловьем. У нее невероятный тембр голоса. Ульяна и Андрюша также поют", - поделилась артистка.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко рассказала, где находятся ее родные братья во время войны и кем работают.

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