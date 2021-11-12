Украинская певица и ведущая Ольга Сумская опубликовала фото младшей дочери Анны от актера Виталия Борисюка.
Снимок 19-летней Анны Борисюк появился в Instagram-сториз Сумской.
Судя по всему, фотография была сделана во время одного из их последних совместных выходов в свет.
"Моя доця", – подписала Сумская фото.
Читайте также"Уволил за секс на кухне": Эктор Хименес-Браво откровенно рассказал о служебных романахАнна Борисюк – достаточно редкий "гость" на странице своей звездной мамы, поэтому новые фото девушки всегда вызывают интерес у ее поклонников.
Ранее Сумская в программе "Светская жизнь" рассказала, что однажды изменила своему первому супругу, артисту Евгению Паперному.
А до этого телеведущая показала фото с больничной койки и рассказала, что ей делали гастроскопию.
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