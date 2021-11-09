Украинские звезды привыкли выглядеть свежо и эффектно, поэтому нередко обращаются за помощью к профессионалам.

Многих украинских селебрити часто критикуют в социальных сетях за чрезмерную "заботу" о своем внешнем виде. Но они не ведутся на гневные комментарии, так как хотят всегда выглядеть эффектно, а кому-то из них пластические операции и вовсе помогают бороться с комплексами.

Об этом говорится в программе "Звездный путь".

Ирина Билык

Украинская певица Ирина Билык откровенно рассказала, что делала подтяжку лица и изменила разрез глаз. По словам звезды, в пластических операциях она не видит ничего плохого, а поддерживать их ей помогает косметолог.

Слава Каминская

Певица Слава Каминская неоднократно прибегала к услугам пластических хирургов. Так, ее экс-супруг, хирург Эдгар Каминский ранее говорил о том, что Слава постоянно хотела что-то в себе изменить.

"Каждая женщина хочет чувствовать себя уверенной. Мне для уверенности тогда не хватало объемов (в груди, - УНИАН). Если природа где-то отдохнула, нам всегда поможет доктор. Ну, и нос на сдачу", - сказала Слава.

Алина Гросу

Певица Алина Гросу рассказала, что всегда хотела иметь скулы и тоненький носик. Вот только от природы у нее всегда были пухленькие щечки. По словам звезды, она не прибегала к пластическим операциям, а сделать идеальное лицо ей помогает контуринг и удачный макияж. При этом пластический хирург Дмитрий Слоссер считает, что Алина таки сделала операцию и убрала комки Биша.

Камалия

Певица Камалия считала, что ее нижняя губа пухлее верхней, поэтому однажды решилась уколоть верхнюю губу ботоксом. По словам певицы, это было очень больно и больше к таким услугам она не прибегала. Но поддерживает она свежий вид своего лица регулярно, обращаясь к косметологам. Вот только поклонники звезды считают, что Камалия таки делала пластические операции, в чем постоянно ее и обвиняют.

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Актриса Ольга Сумская также пожаловалась на хейтеров, которые критикуют ее якобы за пластические операции. Вот только по словам Ольги, она их не делала.

"Мне постоянно пишут, что у меня с губами, что у меня с глазами. Но я не обращаю на это внимания. Я всегда говорю, что это люди, которых обидела жизнь. Я ставлю им лайки и пишу: "Дай боже, вам добра, мира и хорошего настроения". Я никогда не отвечаю негативом", - поделилась Ольга.

Ранее УНИАН сообщал, что некоторые звезды страдали от проблем с внешностью перед концертами.

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Автор: Диана Могилевич