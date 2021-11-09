Артистка раскрыла подробности личной жизни.

Украинская актриса Ольга Сумская в программе "Светская жизнь" рассказала, что однажды изменила своему первому супругу, артисту Евгению Паперному.

По словам Сумской, жизнь свела ее с артистом Виталием Борисюком, в которого она влюбилась чуть ли не с первого взгляда. Так, Борисюк как-то пригласил ее к себе в гости, где у них и произошла интимная связь. Тогда же он решил показать своей возлюбленной фотографии из семейного альбома. Одна из них настолько приглянулась Ольге, что она попросила подарить ей снимок.

Сумская положила фотографию в сумочку и забыла о ней. А вот ее находчивый муж Паперный нашел ее и устроил допрос. Тогда у них разразился скандал. Но Сумская ни о чем не жалеет, так как считает Борисюка лучшим мужчиной в своей жизни.

"Сегодня, созерцая те годы, я думаю, я все сделала правильно. Я не жалею ни о чем, ведь я встретила мужчину своей мечты, с которым мне хорошо и по сей день, уже более 25 лет. Наши чувства проверены временем, испытаниями, разными колебаниями судьбы", - сказала артистка.

Ранее УНИАН сообщал, что Ольга Сумская на море попала в курьезную ситуацию.

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Автор: Диана Могилевич