Актрисе делали гастроскопию под общим наркозом.

Украинская актриса Ольга Сумская в инста-сториз показала фото с больничной койки и рассказала, что ей делали гастроскопию.

Звезде сделали общий наркоз и провели исследование слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Эндоскоп ввели в желудок Сумской через рот. Данная процедура является достаточно неприятной.

"Друзья, только отошла от наркоза. Делали гастроскопию под наркозом, что я, собственно, вам рекомендую. Так сладко поспала. Сейчас будем смотреть результаты", - рассказала Сумская.

Также актриса добавила, что сейчас с ней все хорошо. Свой диагноз она узнает чуть позже. А пока она лежит в палате и приходит в себя после наркоза.

Напомним, ранее Ольга Сумская попала в курьезную ситуацию на море.

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Ольга Сумская родилась в актерской семье, поэтому с легкостью поступила в театральный университет. Впервые она снялась в 1983 году в фильме вечера на хуторе близ Диканьки. Ей досталась роль барышни. Ольга Сумская - успешная актриса театра и кино.

У знаменитости есть две дочери - 31-летняя Антонина и 19-летняя Анна. Первая дочь родилась в первом браке от актера Евгения Паперного. Несмотря на рождение ребенка, пара развелась. Только во втором браке с Виталием Борисюком она обрела счастье. В этом году супруги отпраздновали серебряную свадьбу.

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Автор: Диана Могилевич