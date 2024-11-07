Ольга Сумская впервые рассказала, как врачи спасли ей жизнь: 'Не чувствовала себя'

Актриса страдала из-за тяжелой болезни.

Актриса Ольга Сумская в программе "Анатомия чуда" рассказала о том, что в Австрии серьезно отравилась сыром горгонзолой. Тогда она обратилась в местную клинику, но там ей не смогли помочь.

По словам знаменитости, ее анализы были в норме, однако ей становилось все хуже и хуже. Поэтому ее муж Виталий Борисюк принял решение вернуться в Украину. Так Сумская оказалась в больнице в Ивано-Франковске.

Украинские врачи стабилизировали ее состояние. Они объяснили, что интоксикация на фоне хронических заболеваний, включая хронический панкреатит и хронический холецистит, активировала давние болезни.

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"Я не чувствовала себя. Я не могла даже выпить воды. Никогда бы не подумала, что такое может произойти именно за границей и это было испытание. Люди наши, которые там оказались, боятся болеть. Я читаю это везде в соцсетях", - поделилась Сумская.

Она добавила, что только в Украине чувствует себя в надежных руках врачей:

"Как только мы заехали в больницу, врачи для меня были, как ангелы. Я поняла, что здесь мне помогут".

Напомним, ранее Ольга Сумская показала редкие фото с 22-летней дочерью и как проводит с ней время.

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