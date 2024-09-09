Артистка с девушкой поехали во Львов.

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская впервые за долгое время показала свою младшую дочь - 22 летнюю Анну. Артистка рассказала, как они проводят время с девушкой.

Звездная мама и ее дочь решили поехать во Львов. Дело в том, что сейчас Сумская гастролирует по Украине со спектаклем "Наши Кайдаши". Последнее выступление как раз состоялось во Львове. Поэтому, Анна решила присоединиться к знаменитости и провести с ней время во Львове.

Ольга и девочка поселились в центре города, чтобы налюбоваться его видами. Они посещали местные заведения и прогуливались по старинным улицам Львова. В своем Instagram Сумская поделилась кадрами с Анной. Семья позировала на фоне оперного театра и одного из львовских соборов.

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Также к актрисе и ее дочери присоединилась театральная труппа "Наши Кайдаши". Они встретились во Львове, чтобы потом вместе отправиться на гастроли за границу. В частности, в спектакле с Сумской вместе играют актеры Тарас Цымбалюк, Наталка Денисенко, Владимир Горянский.

Кстати, в отличие от других артистов, Цымбалюк впервые лично встретился с Анной. Компания знаменитостей провели время за ужином в ресторане.

К слову, Анна, как и ее родители, выбрала для себя творческую профессию. Сейчас она получает театральное образование и порой даже играет в спектаклях и на одной сцене с Сумской. У Ольги есть еще одна старшая дочь - 34-летняя актриса Антонина Паперная. Она родилась в браке звезды с актером Евгением Паперным. Сейчас женщина живет в РФ и не высказывается о войне.

Напомним, ранее Ольга Сумская после упреков племянника оправдала старшую дочь, которая живет в РФ. Актриса ответила на хейт, который посыпался на ее родного человека.

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