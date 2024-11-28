Ведущий прокомментировал концертную деятельность артиста за рубежом.

Известный украинский ведущий Слава Демин, который ранее назвал худших интервьюеров и нарвался на критику коллеги, резко высказался о беглом певце Олеге Виннике. Шоумен отреагировал на новость, что артист планирует дать концерт за рубежом.

Это выступление исполнителя станет первым с начала полномасштабного вторжения. Концерт Олег запланировал в Варшаве, Польша, на конец декабря. В анонсе события было указано, что часть средств беглец перечислит на благотворительность. Как известно, в феврале 2022 года Винник сбежал в Германию, где якобы лечил редкое заболевание. Артист никак не высказывается о войне и продолжает жить за границей. Он ранее анонсировал мировое турне, а о возвращении в Украину и словом не обмолвился.

Новость о первом за почти три года выступлении прокомментировал Демин в своем Telegram-канале. Он считает, что у певца просто закончились деньги, и поэтому он решил дать концерт.

Видео дня

"Когда деньги закончились, и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Варшаву. Но не в Украину. Потому что в Украине ты боишься появляться. Вдруг еще ТЦК остановит", – отметил шоумен.

По его мнению, в Украине Винника не рады видеть, поэтому ему остается только одно - гастролировать по Европе и делать вид там, что якобы он ни в чем не виноват. Слава убежден, что украинцам, живущим за границей, "легче навешать лапшу" в стиле Олега.

"Есть такие артисты, которые, будучи за границей все это время, превратились в изгнанников в Украине (в творческом смысле) и теперь у них один путь - гастролировать по городам за рубежом и собирать крошки с тех украинцев, которые за границей жили или уже живут. И эти артисты именно там будут рассказывать, как любят Украину и как тоскуют по ней. Потому что там легче навешать лапшу на уши. А приехать в Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон и посидеть в укрытии немного сцы*отно", - написал ведущий.

Напомним, ранее блогер раскрыл загадочную болезнь Олега Винника. Слухи о тяжелом заболевании у артиста, вероятно, были ложными.

Вас также могут заинтересовать новости: