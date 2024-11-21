Другой ведущий Анатолий Анатолич был возмущен выбором коллеги.

Известный украинский ведущий Слава Демин выбрал худших коллег среди женщин-интервьюеров. Его выбор возмутил другого известного ведущего Анатолия Анатолича, который раскритиковал Демина.

В шоу NABARI, где главными героями нового выпуска как раз стали Демин и Анатолич, первому задали интересный вопрос. Ему нужно было назвать худшего интервьюера страны по его мнению. В списке были имена Маши Ефросининой, Алины Шаманской, Евы Коршик, Эммы Антонюк, Рамины Эсхакзай и Янины Соколовой.

По словам Славы, он не видел ни одного видео Коршик, поэтому не может оценить ее деятельность, видео Соколовой он также давно не смотрел и к тому же она его соседка, а стиль Рамины и Эммы ему нравится.

Поэтому в шутливой форме худшей среди женщин он назвал Ефросинину. Свой выбор он объяснил тем, что она якобы хочет повысить просмотры шоу за счет ее популярности.

"Она немножко переигрывает в интервью", - сказал Демин.

Сразу после этого на него "наехал" Анатолич. Он не ожидал, что коллега отдаст "звание худшей" Ефросининой.

"Ах ты с*ка. Так ты про нашу Машу! Гнида!" - возмутился ведущий.

После этого Слава несколько изменил свое мнение и решил, что худшей является Шаманская. По его словам, блогер уже долгое время отказывается идти к нему на интервью, поэтому он выбрал ее. Этот выбор также не удовлетворил Анатолий, и тот "набросился" на Демина.

"Не стыдно тебе, женщина сама ребеночка воспитывает? Покинула Лос-Анджелес ради страны, ради родины, а ты ее об*и*аешь. Не стыдно тебе? Какой же ты мужчина?" - сказал Анатолич.

Напомним, ранее Слава Демин и Женя Галич разнесли Потапа, который сбежал за границу. Они прокомментировали его побег из Украины и назвали "посмешищем".

Вас также могут заинтересовать новости: