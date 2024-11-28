Олег Винник объявил о первом с начала войны концерте

Он выступит в Варшаве.

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабного российского вторжения выехал в Германию якобы на лечение, объявил о первом за три года концерте.

На странице главы фан-клуба артиста Валерии Барон в Instagram размещена афиша, в которой говорится о том, что он выступит 21 декабря в Варшаве. Стоимость билетов недешевая - от 1800 гривень до 4100 гривень.

Артист обещает исполнить свои старые хиты и новые, а также уточняет, что часть денег передаст на благотворительность.

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Реакция украинцев оказалась неоднозначной. Кто-то пишет, что с нетерпением уже ждет его первый за три года сольный концерт, а кто-то осуждает певца, что он не возвращается в Украину и не дает концерты на родине.

Что пишут в сети:

"Когда деньги закончились, и ты везешь "глоток свежего воздуха" в Польшу, но не в Украину, потому что в Украине ты боишься появляться"

"Почему не в Украине?"

"Ждем с нетерпением"

"Наконец дождались! Непревзойденный, гениальный, талантливый! Несравнимый ни с кем"

Напомним, ранее блогер раскрыл загадочную болезнь сбежавшего из Украины Олега Винника.

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