Слухи о тяжелом заболевании у артиста, вероятно, были ложными.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов рассекретил загадочную болезнь известного певца-беглеца Олега Винника, который уехал из Украины в первые дни полномасштабного вторжения. Оказалось, что артист действительно болел, но не так серьезно, как об этом рассказывали.

Как известно, исполнитель в феврале 2022 года уехал за границу. Он более 2 лет молчал о войне и почти не выходил на связь. Все это время Олег находился в Германии, где живет до сих пор. В свое оправдание он заявлял, что якобы тяжело болен, но ни разу не называл своей болезни. Летом этого года артист сообщил о возвращении на сцену и даже выпустил новую песню "Мои люди". Однако в последнее время от него снова ничего не слышно.

В сети ходили слухи, что беглец болен раком. Поговаривали, что именно эту болезнь Винник якобы лечил в Германии. Правда, сам артист позже опроверг информацию об онкологии у него.

Со ссылкой на собственные источники звездный обозреватель заявил, что Олег действительно болел. Правда, на самом деле у него была довольно распространенная болезнь - подагра. Это заболевание, вызывающее воспаление в суставах.

"В начале войны от фан-базы появился "вброс". Люди, приближенные к Олегу, начали говорить, что он тяжело болен. Как оказалось, там ничего серьезного не было. Была подагра. Но это подалось, как что-то очень страшное и смертельное", - отметил блогер.

Сам Винник пока никак не комментировал эту информацию. Он до сих пор держит в секрете, какая же болезнь у него была и удалось ли ему вылечиться. Но одно остается неизменным - певец продолжает жить в Германии и молчит о войне.

Напомним, ранее продюсер Оли Поляковой назвал условие, при котором беглый Винник может вернуться в Украину. Для этого артисту нужно помочь украинцам в войне, считает Михаил Ясинский.

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