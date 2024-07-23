Актер вышел на связь после скандала.

Известный украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк впервые вышел на связь после скандала с его участием. Знаменитость прокомментировал свои танцы и развлечения с друзьями под русскую музыку.

Как известно, артист вместе со своей девушкой Светланой Готочкиной, блогершей Анной Алхим и другими, на днях отдыхали в загородном доме. Там компания развлекалась под музыку российских артистов, в частности, Сергея Мазаева, Земфиры и группы "Леприконсы".

Цымбалюк долгое время молчал об инциденте, но в конце концов решил выйти на связь в Instagram и объяснить поклонникам свой поступок. Артист признал ошибку и убежден, что поступил неправильно:

Видео дня

То, что публичный человек появляется в социальном пространстве и по фону включают вражескую музыку - это про*б. Это мой грубый про*б! Я это признаю и не собираюсь сейчас это смахивать на обстоятельства. Также не хочу оправдываться и списывать на то, что и кто включал. Про*б только мой.

Также актер поделился, что столкнулся с хейтом. На звезду буквально "набросились" в сети. Он напомнил поклонникам о своей благотворительной деятельности и обратился к коллегам и другим известным украинцам. Тарас отметил, что в сети важно демонстрировать достойный пример для общества.

"Люди, война - штука обостряющая и жестокая. В первую очередь потому, что социум, практически этого не осознавая, превратился в зверей-радикалов, которые готовы друг друга загрызть при первой возможности. Но, собственно, не надо мне забывать, что кроме волонтерства и производства украинских фильмов и сериалов, я - публичный человек, который всегда под лупой! И здесь стоит сделать выводы не только мне. На своем примере хочу попросить украинцев с аудиторией быть бдительными! Осознайте, за вами идут люди. Как показывает практика, вы можете помогать стране годами, быть примером и кумиром, но достаточно одной ошибки и вас с огромной радостью смешают с дерьмом. Был не прав!" - подчеркнул Цымбалюк.

Напомним, ранее украинский актер захейтил Цымбалюка из-за развлечения под российские песни.

Вас также могут заинтересовать новости: